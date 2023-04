Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Scambiano marijuana nel parcheggio del centro commerciale - - StabiaChannel : #Cronaca #Torre Annunziata - Scambiano marijuana nel parcheggio del centro commerciale, presi LEGGI LA NEWS:… - MARIGLIANO : -

Si danno appuntamento dove pensano di non essere visti.nel parcheggio del centro commerciale a Torre Annunziata. Carabinieri sequestrano quasi un chilo e mezzo di droga e arrestano due persone. I carabinieri della stazione di Torre ...

Si scambiano un chilo e mezzo di marijuana nel parcheggio del ... MARIGLIANO.net

I carabinieri della stazione di Torre Annunziata capoluogo e quelli della locale sezione radiomobile hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Michele Tarantino e Giovanni Scognamiglio ...