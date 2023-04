Sarri: «Tre punti importanti nella corsa alla Champions League» (Di domenica 2 aprile 2023) L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato su Dazn della vittoria della Lazio contro il Monza in chiave Champions League. Tre punti fondamentali per allontanare l’Inter in classifica. CONFERMA – La Lazio si conferma al secondo posto e allontana l’Inter in classifica. Maurizio Sarri ne parla così su Dazn: «Abbiamo preso tre punti, sono importanti nella corsa alla Champions League che è ancora molto molto lunga. Ci sono trenta punti a disposizione, quello che abbiamo fatto noi nelle ultime sette partite può succedere a tutti. Va preso per quello che è, non era impossibile un mese fa e non è un miracolo oggi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) L’allenatore della Lazio Maurizioha parlato su Dazn della vittoria della Lazio contro il Monza in chiave. Trefondamentali per allontanare l’Inter in classifica. CONFERMA – La Lazio si conferma al secondo posto e allontana l’Inter in classifica. Maurizione parla così su Dazn: «Abbiamo preso tre, sonoche è ancora molto molto lunga. Ci sono trentaa disposizione, quello che abbiamo fatto noi nelle ultime sette partite può succedere a tutti. Va preso per quello che è, non era impossibile un mese fa e non è un miracolo oggi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Sarri: «Tre punti importanti nella corsa alla Champions League» - - laziopress : Monza-Lazio, Sarri nel post: “Abbiamo preso tre punti importanti in una corsa ancora molto lunga”… - sportli26181512 : Sarri: 'Tre punti importanti, la nostra solidità difensiva ci permette di stare avanti' - pasqualinipatri : Monza-Lazio, Sarri nel post: “Abbiamo preso tre punti importanti in una corsa ancora molto lunga”… - IoNascoQui : #MonzaLazio 0-2 Sarri: “Abbiamo preso tre punti importanti in una corsa molto lunga. Se vogliamo esser maturi dobbi… -