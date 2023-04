Sarri: «La Lazio ti entra dentro. Mi hanno fatto sentire importante, voglio restare» (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la vittoria sul Monza per 2-0, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche ad alcune domande sul suo futuro. Di seguito un estratto delle dichiarazioni di Sarri da Tuttomercatoweb.com. La sua Lazio è una squadra continua che dimostra di avere le qualità delle grandi. E’ la Lazio che voleva? “Io avevo chiesto maturità anche nel non ripetere gli errori del passato. Ed i segnali di maturità stanno arrivando, abbiamo giocato una partita seria contro una squadra difficile da affrontare. Ha qualità, tecnica, ampiezza: serviva umiltà e li abbiamo affrontati nella maniera giusta. Con un minimo di lucidità in più il finale si poteva gestire meglio. Questa Lazio inizia a piacermi parecchio“. La sua Lazio ha la terza miglior ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la vittoria sul Monza per 2-0, l’allenatore della, Maurizio, ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche ad alcune domande sul suo futuro. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dida Tuttomercatoweb.com. La suaè una squadra continua che dimostra di avere le qualità delle grandi. E’ lache voleva? “Io avevo chiesto maturità anche nel non ripetere gli errori del passato. Ed i segnali di maturità stanno arrivando, abbiamo giocato una partita seria contro una squadra difficile da affrontare. Ha qualità, tecnica, ampiezza: serviva umiltà e li abbiamo affrontati nella maniera giusta. Con un minimo di lucidità in più il finale si poteva gestire meglio. Questainizia a piacermi parecchio“. La suaha la terza miglior ...

