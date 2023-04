(Di domenica 2 aprile 2023) La Lazio batte il Monza con due reti. Biancocelesti avanti con Pedro al 13?, raddoppio con un gioiello di Milinkovic-Savic su punizione al 56?. Difesa imbattuta da 565?. Il tecnico della Lazio, Maurizio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel post-partita di Monza-Lazio Sulla gara «Questa è una squadra che prima o poi ti fa soffrire durante la partita, è inevitabile. Abbiamo fatto una buona partita, non mi è piaciuta la gestione finale ma per 80 minuti abbiamo fatto un’ottima gara. Abbiamo preso 3 punti importanti in unache èmolto, ci sono30 punti in palio. Non era impossibile un mese fa e non è facile adesso». Su Milinkovic «Milinkovic oggi ha fatto un percorso inverso rispetto alla squadra, ha fatto un cattivo primo tempo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Sarri: «La corsa Champions è ancora lunga» Il tecnico della Lazio dopo la vittoria sul Monza: «Non era impossibile… - Milannews24_com : #Lazio, #Sarri: «Presi 3 punti importanti, ma la corsa Champions…» - internewsit : Sarri: «Tre punti importanti nella corsa alla Champions League» - - Luxgraph : Sarri, la corsa Champions della Lazio e la prossima sfida con la Juventus - laziopress : Monza-Lazio, Sarri nel post: “Abbiamo preso tre punti importanti in una corsa ancora molto lunga”… -

...che è ancora molto lunga, abbiamo recuperato tanti punti ma può succedere a tutti. Non era un obiettivo impossibile un mese fa, ma non è fatta adesso'. Queste le dichiarazioni di Maurizio,......Pedro e Milinkovic - Savic confermando il secondo posto e aggiungendo un tassello in più alla... Immobile, il protagonista più atteso dopo un mese di stop, parte in panchina,gli preferisce ......Pedro e Milinkovic - Savic confermando il secondo posto e aggiungendo un tassello in più alla... Immobile, il protagonista più atteso dopo un mese di stop, parte in panchina,gli preferisce ...

Lazio, Sarri: "Tre punti importanti in una lunga corsa, non mi è piaciuta la gestione finale" TUTTO mercato WEB

Monza, 2 apr. – (Adnkronos) – “Questa è una squadra che ti fa soffrire durante la partita, il momento in cui devi correre indietro al Monza ci sta. Non mi è piaciuta la gestione finale, prendere un co ...Il tecnico biancoceleste ha commentato la vittoria della sua squadra all'U-Power Stadium. Milinkovic: "Rinnovo Non voglio parlarne, penso solo al campo" ...