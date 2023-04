Sarri: «Il calcio da sport è diventato business, continuando così tra 10 anni finirà tutto» (Di domenica 2 aprile 2023) In conferenza stampa, ieri, alla vigilia del match contro il Monza, l’allenatore della Lazio ha parlato di estinzione del calcio entro 10 anni se si continuerà così. Il calcio è diventato solo business, ha dichiarato. «Io non critico le nazionali, non mi interessa niente. Ho visto 10 minuti di Kosovo e Andorra, ho visto tutti i giocatori in area, ho detto: “Cazzo è successo?”. Critico il calendario perché la qualità diminuisce, ci sono sempre 5-6 assenti per infortunio, mi devono spiegare dove vogliano andare. Il calcio da sport è diventato business, se diventa solo business ci sta che fra 10 anni finisca tutto e che nessuno si interesserà più . Ci sono spettacoli ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) In conferenza stampa, ieri, alla vigilia del match contro il Monza, l’allenatore della Lazio ha parlato di estinzione delentro 10se si continuerà. Ilsolo, ha dichiarato. «Io non critico le nazionali, non mi interessa niente. Ho visto 10 minuti di Kosovo e Andorra, ho visto tutti i giocatori in area, ho detto: “Cazzo è successo?”. Critico il calendario perché la qualità diminuisce, ci sono sempre 5-6 assenti per infortunio, mi devono spiegare dove vogliano andare. Ilda, se diventa soloci sta che fra 10finiscae che nessuno si interesserà più . Ci sono spettacoli ...

