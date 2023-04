Sarri: «Calendario folle, tra 10 anni non ci sarà più niente» (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo due settimane di sosta causa Nazionali, la Lazio torna in campo contro il Monza, per difendere il secondo posto agguantato grazie alla vittoria nel derby. Maurizio Sarri non vuole che l’entusiasmo scatenato dalla vittoria sulla Roma distragga dagli obiettivi della stagione. «Andiamo in un campo dove hanno perso Inter e Juventus, contro una squadra L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo due settimane di sosta causa Nazionali, la Lazio torna in campo contro il Monza, per difendere il secondo posto agguantato grazie alla vittoria nel derby. Maurizionon vuole che l’entusiasmo scatenato dalla vittoria sulla Roma distragga dagli obiettivi della stagione. «Andiamo in un campo dove hanno perso Inter e Juventus, contro una squadra L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

