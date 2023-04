Santa Marinella, auto si ribalta nel cuore della notte sull’Aurelia (Di domenica 2 aprile 2023) Santa Marinella – Paura nel cuore della notte a Santa Marinella, dove intorno alle 3 un auto si è ribaltata sull’Aurelia intorno al km 59 finendo fuori strada. Sono ancora da accertare le cause che hanno portato all’incidente. Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco ed il personale del 118, che si sono presi cura della conducente a bordo. Le sue condizioni, secondo quanto emerge, non hanno destato particolari condizioni di salute. Oltre ad affidare la conducente al personale sanitario, i pompieri hanno anche messo in sicurezza la macchina e la strada, il tutto fino all’arrivo del carroattrezzi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 aprile 2023)– Paura nel, dove intorno alle 3 unsi ètaintorno al km 59 finendo fuori strada. Sono ancora da accertare le cause che hanno portato all’incidente. Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco ed il personale del 118, che si sono presi curaconducente a bordo. Le sue condizioni, secondo quanto emerge, non hanno destato particolari condizioni di salute. Oltre ad affidare la conducente al personale sanitario, i pompieri hanno anche messo in sicurezza la macchina e la strada, il tutto fino all’arrivo del carroattrezzi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di...

