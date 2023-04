(Di domenica 2 aprile 2023) Il ministero della Cultura situirà parte civile nei procedimenti penali che scaturiranno dagli ultimi casi di vandalismo a danno diavvenuti a Firenze, a Roma e in altre città. “L’ennesimo, gravissimo, episodio” di sabato alla Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, “è la goccia che fa traboccare il vaso. È ora di dire basta: siamo davanti ad una sistematica azione di vandalismo del nostro patrimonio artistico e culturale che non c’entra assolutamente nulla con la tutela dell’ambiente”. Lo spiega in un’intervista al ‘Messaggero‘ il ministro alla Cultura Gennaro. “Stiamo studiando – aggiunge – una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi. Gli studiosi parlano di paesaggio antropizzato per indicare il fatto che nella nozione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucianoRanier10 : RT @SecolodItalia1: Sangiuliano: giù le mani dai monumenti, gli ecovandali paghino di tasca propria i costi di ripulitura - SecolodItalia1 : Sangiuliano: giù le mani dai monumenti, gli ecovandali paghino di tasca propria i costi di ripulitura… -

La data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Padova -, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/... La formazione ospite, invece, èal ...... in un bel palazzo antico nella zona dell'incrocio via die via Etnea . Un gioiello nel ... Ci sono infiltrazioni d'acqua : tubi ammalorati che, da su, permettono all'acqua di arrivaree ...Matteo Rizzo, rinvio sbagliato, non ne approtitta il. Slalom di Vergara, messoda una spallata, l'arbitro fa cenno di proseguire. Grande pressione della Pro, che non riesce a ...