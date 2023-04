San Pietroburgo | esplosione in un bar | morto un noto blogger militare russo

(Di domenica 2 aprile 2023) Unae sei sono rimaste ferite in un’in un caffè a San, in Russia. A riferirlo è l’agenzia di stampa Tass, citando i servizi di emergenza. La vittima sarebbe Vladlen Tatarsky, il cui vero nome è Maksim Fomin, che stava tenendo una conferenza, secondo l’agenzia Ria Novosti e altre fonti. Poco dopo sui social sono iniziate a circolare le prime immagini dell’nel bar di San. Illo scorso anno aveva partecipato a un evento-raduno dei “soldati digitali” pro-Cremlino nello stesso locale in cui è avvenuta l’, il Cyber Front Z. Video from the scene of St Petersburg explosion. It took place during an event ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Una persona è stata uccisa e sei ferite in un'esplosione avvenuta in un bar di San Pietroburgo. A riferirlo la Tass… - fattoquotidiano : Ultim'ora: Bomba a San Pietroburgo, morto blogger nazionalista russo - GeopoliticalCen : Attesa nei primissimi giorni della prossima settimana ufficiale adesione della Finlandia alla Nato. In quella condi… - Miti_Vigliero : RT @My_Salute: 'Tutto, sconfiggeremo tutti, uccideremo tutti, deruberemo tutti coloro che hanno bisogno di essere derubati, tutto sarà come… - Politic01774202 : RT @Lollobast: Bomba a San Pietroburgo. Il nostro governo sta finanziando dei terroristi… Chissà se i russi ricambieranno il favore… -

, in Russia, un'esplosione nel locale Street bar è costata la vita al blogger militare nazionalista Maksim Fotim , conosciuto con lo pseudonimo Vladlen Tatarsky , e almeno altre 16 ...Domenica pomeriggio c'è stata un'esplosione in un bar nel centro di, in Russia: i media di stato russi dicono che nell'esplosione è ...

San Pietroburgo, esplosione in un bar del centro: morto il blogger militare Maksim Fotim Open

