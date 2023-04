San Pietroburgo, esplosione in un bar: morto un noto blogger militare russo, almeno 15 feriti | VIDEO (Di domenica 2 aprile 2023) San Pietroburgo, esplosione in un bar: morto un noto blogger militare russo VIDEO Una noto blogger militare russo è morto e almeno 15 persone sono rimaste ferite in un’esplosione in un caffè a San Pietroburgo, in Russia, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile 2023. A riferirlo è l’agenzia di stampa Tass, citando i servizi di emergenza. La vittima sarebbe Vladlen Tatarsky, il cui vero nome è Maksim Fomin, che stava tenendo una conferenza, secondo l’agenzia Ria Novosti e altre fonti. Poco dopo sui social sono iniziate a circolare le prime immagini dell’esplosione nel bar di San ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023) Sanin un bar:unUna15 persone sono rimaste ferite in un’in un caffè a San, in Russia, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 aprile 2023. A riferirlo è l’agenzia di stampa Tass, citando i servizi di emergenza. La vittima sarebbe Vladlen Tatarsky, il cui vero nome è Maksim Fomin, che stava tenendo una conferenza, secondo l’agenzia Ria Novosti e altre fonti. Poco dopo sui social sono iniziate a circolare le prime immagini dell’nel bar di San ...

Bomba a San Pietroburgo, è morto il blogger nazionalista Tatarsky Una persona è morta e almeno 15, sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Lo hanno riferito i servizi di emergenza citati dall'agenzia russa Tass. E' il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky la vittima. San Pietroburgo, il video dell'esplosione nel bar in cui è morto il blogger russo Tatarsky Il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky è morto nell'esplosione avvenuta in un bar caffè a San Pietroburgo. L'agenzia Tass precisa che l'esplosione è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt e che al momento i feriti sarebbero 15. Chi era Vladlen Tatarsky, il blogger nazionalista ucciso nell'esplosione di San Pietroburgo In passato si era scagliato contro i vertici militari russi, colpevoli del disastro di Severodonetsk. L'esplosione è avvenuta in un caffè che un tempo era appartenuto a Yevgeny Prigozhin, capo del Gruppo Wagner.