San Pietroburgo, esplosione in un bar del centro: morto il blogger militare Maksim Fomin – I video (Di domenica 2 aprile 2023) A San Pietroburgo, in Russia, un’esplosione nel locale Street bar è costata la vita al blogger militare nazionalista Maksim Fomin, conosciuto con lo pseudonimo Vladlen Tatarsky. Oltre a lui non ci sono altri morti, ma almeno altre 16 persone risultano ferite. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass che cita il ministero degli Affari Interni di Mosca, secondo il quale l’esplosione sarebbe stata causata da un ordigno. «Il 2 aprile 2023 alle 18.13 la polizia russa ha ricevuto l’informazione che in un bar al numero 25 di Universitetskaya Naberezhnaya è avvenuta un’esplosione. A seguito dell’incidente è morta una persona: il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky, mentre 16 persone sono rimaste ferite», si legge nel comunicato diffuso su Telegram ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) A San, in Russia, un’nel locale Street bar è costata la vita alnazionalista, conosciuto con lo pseudonimo Vladlen Tatarsky. Oltre a lui non ci sono altri morti, ma almeno altre 16 persone risultano ferite. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass che cita il ministero degli Affari Interni di Mosca, secondo il quale l’sarebbe stata causata da un ordigno. «Il 2 aprile 2023 alle 18.13 la polizia russa ha ricevuto l’informazione che in un bar al numero 25 di Universitetskaya Naberezhnaya è avvenuta un’. A seguito dell’incidente è morta una persona: il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky, mentre 16 persone sono rimaste ferite», si legge nel comunicato diffuso su Telegram ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Una persona è stata uccisa e sei ferite in un'esplosione avvenuta in un bar di San Pietroburgo. A riferirlo la Tass… - Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - RaiNews : Il noto blogger russo nazionalista Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso in un'esplosione avvenuta in un caffè di San P… - alessandro1846 : RT @pbecchi: 16 feriti e un morto in un attentato terroristico a San Pietroburgo. Stiamo armando uno Stato terrorista che attacca civili i… - Chiara255947154 : RT @pbecchi: 16 feriti e un morto in un attentato terroristico a San Pietroburgo. Stiamo armando uno Stato terrorista che attacca civili i… -

Bomba in un bar a Sanpietroburgo, 16 feriti e morto un blogger militare russo Esplosione in un bar di San Pietroburgo, in Russia. Nell'esplosione è rimasto ucciso il noto blogger militare russo, Vladen Tatarsky, il cui vero nome era Maksim Fomin, e almeno 16 persone sono ... Bomba a S.Pietroburgo, morto blogger nazionalista Tatarsky Il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso nell'esplosione ad un bar caffè a San Pietroburgo, vicino all'Università. Lo riferiscono i servizi di emergenza citati dai media russi. L'agenzia Tass precisa che l'esplosione è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt e che i feriti ... Bomba in un caffè a San Pietroburgo: la diretta dal luogo dell'esplosione Una bomba ha fatto esplodere un caffè a San Pietroburgo, tra le vittime si conta anche il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky. Le immagini in diretta dal luogo dell'esplosione Esplosione in un bar di, in Russia. Nell'esplosione è rimasto ucciso il noto blogger militare russo, Vladen Tatarsky, il cui vero nome era Maksim Fomin, e almeno 16 persone sono ...Il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso nell'esplosione ad un bar caffè a, vicino all'Università. Lo riferiscono i servizi di emergenza citati dai media russi. L'agenzia Tass precisa che l'esplosione è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt e che i feriti ...Una bomba ha fatto esplodere un caffè a, tra le vittime si conta anche il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky. Le immagini in diretta dal luogo dell'esplosione Bomba a San Pietroburgo, ucciso blogger Tatarsky TGCOM Questa potrebbe essere la statua-bomba esplosa nel bar a San Pietroburgo In un video girato poco prima dell'esplosione si vede un busto tenuto in mano da Vladlen Tatarsky, il blogger nazionalista morto nell'esplosione ... San Pietroburgo, bomba in un locale: morto blogger filo-Putin Un’esplosione si è verificata oggi in un locale di San Pietroburgo, nel centro della città russa. La Tass riferisce che nell’esplosione è morto il blogger militare Vladlen Tatarsky, il cui vero nome e ... In un video girato poco prima dell'esplosione si vede un busto tenuto in mano da Vladlen Tatarsky, il blogger nazionalista morto nell'esplosione ...Un’esplosione si è verificata oggi in un locale di San Pietroburgo, nel centro della città russa. La Tass riferisce che nell’esplosione è morto il blogger militare Vladlen Tatarsky, il cui vero nome e ...