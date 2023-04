San Pietroburgo, esplosione in locale: morto blogger filo-Putin (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Un’esplosione si è verificata in un locale di San Pietroburgo, nel centro della città russa. La Tass riferisce che nell’esplosione è morto il blogger militare Vladlen Tatarsky, il cui vero nome era Maksim Fomin. Almeno 15 persone sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni fornite dagli inquirenti, sarebbero stati utilizzati almeno 200 grammi di esplosivo, nascosti in una statuetta. Fomin era noto per le sue posizioni filo-Putin e per l’appoggio totale all’invasione dell’Ucraina. Nell’ultimo anno aveva partecipato anche ad eventi al Cremlino. In una circostanza, aveva pubblicato un video affermando che “uccideremo e deruberemo tutti quelli che dobbiamo”, riferendosi all’operazione militare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Un’si è verificata in undi San, nel centro della città russa. La Tass riferisce che nell’ilmilitare Vladlen Tatarsky, il cui vero nome era Maksim Fomin. Almeno 15 persone sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni fornite dagli inquirenti, sarebbero stati utilizzati almeno 200 grammi di esplosivo, nascosti in una statuetta. Fomin era noto per le sue posizionie per l’appoggio totale all’invasione dell’Ucraina. Nell’ultimo anno aveva partecipato anche ad eventi al Cremlino. In una circostanza, aveva pubblicato un video affermando che “uccideremo e deruberemo tutti quelli che dobbiamo”, riferendosi all’operazione militare. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Una persona è stata uccisa e sei ferite in un'esplosione avvenuta in un bar di San Pietroburgo. A riferirlo la Tass… - Agenzia_Ansa : Esplosione di un ordigno in un bar nel centro di San Pietroburgo, vicino all'Università. Una persona è morta - il b… - RaiNews : Il noto blogger russo nazionalista Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso in un'esplosione avvenuta in un caffè di San P… - MetalHe69092042 : RT @elisamariastel1: Il filosofo Alexander Dugin, la cui figlia Daria è morta in un attacco terroristico nell'agosto 2022, ha pubblicato qu… - GioielloEgidio : RT @My_Salute: 'Tutto, sconfiggeremo tutti, uccideremo tutti, deruberemo tutti coloro che hanno bisogno di essere derubati, tutto sarà come… -

Bomba a S.Pietroburgo, morto blogger nazionalista Tatarsky Il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso nell'esplosione ad un bar caffè a San Pietroburgo, vicino all'Università. Lo riferiscono i servizi di emergenza citati dai media russi. L'agenzia Tass precisa che l'esplosione è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt e che i feriti ... Tatarsky, la bomba nascosta in un regalo per il blogger Secondo le prime indicazioni raccolte dalla stampa russa, la bomba esplosa nel bar del centro di San Pietroburgo sarebbe stata nascosta in un "regalo" consegnato da una ragazza al blogger che poi è rimasto ucciso. Si trattava di una scatola contenente una statuetta, secondo una fonte citata da ... Bomba in un caffè a San Pietroburgo: la diretta dal luogo dell'esplosione Una bomba ha fatto esplodere un caffè a San Pietroburgo, tra le vittime si conta anche il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky. Le immagini in diretta dal luogo ... Il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky è rimasto ucciso nell'esplosione ad un bar caffè a, vicino all'Università. Lo riferiscono i servizi di emergenza citati dai media russi. L'agenzia Tass precisa che l'esplosione è stata causata da oltre 200 grammi di Tnt e che i feriti ...Secondo le prime indicazioni raccolte dalla stampa russa, la bomba esplosa nel bar del centro disarebbe stata nascosta in un "regalo" consegnato da una ragazza al blogger che poi è rimasto ucciso. Si trattava di una scatola contenente una statuetta, secondo una fonte citata da ...Una bomba ha fatto esplodere un caffè a, tra le vittime si conta anche il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra russo Vladlen Tatarsky. Le immagini in diretta dal luogo ... Bomba a San Pietroburgo, è morto il blogger nazionalista Tatarsky Agenzia ANSA San Pietroburgo, bomba in un locale: morto blogger filo-Putin Un’esplosione si è verificata oggi in un locale di San Pietroburgo, nel centro della città russa. La Tass riferisce che nell’esplosione è morto il blogger militare Vladlen Tatarsky, il cui vero nome ... Chi è Vladlen Tatarsky, il falco amico di Prigozhin che criticava i generali russi Con una lunga esperienza di guerra nel Donbass dal 2014 al 2015, al fianco dei separatisti del Donetsk, era diventato uno dei blogger militari filo-Mosca ... Un’esplosione si è verificata oggi in un locale di San Pietroburgo, nel centro della città russa. La Tass riferisce che nell’esplosione è morto il blogger militare Vladlen Tatarsky, il cui vero nome ...Con una lunga esperienza di guerra nel Donbass dal 2014 al 2015, al fianco dei separatisti del Donetsk, era diventato uno dei blogger militari filo-Mosca ...