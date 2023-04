San Giuliano Milanese | Comitato Villa Angelino | «acquisire l’area di 33 000 mq con un aziona-riato popolare per fermare la nuova strada»

(Di domenica 2 aprile 2023) Secondo le associazioni ambientaliste e i vari comitati locali lastrada in programma, aumenterebbe l’inquinamento da rumore e da traffico e aprirebbe ad una possibile ulteriore espansione edilizia la vasta zona agricola che si apre come uno scenario sul cosiddetto Cammino dei monaci

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 7giorni : ?? Secondo le associazioni ambientaliste e i vari comitati locali la nuova strada in programma, aumenterebbe l’inqui… - GazzChianti : SAN CASCIANO - “Meriggio di ombre”: inediti di Beatrice de France al Museo Giuliano Ghelli di San Casciano. Inediti… - 7giorni : ?? SpazioCultura di San Giuliano Milanese, piazza Vittoria dal 30 marzo all’8 aprile - PadovaCalcio : #MatchDay ?? #Padova - #SanGiuliano ?? 35° Giornata Serie C ? h 14:30 ??? stadio Euganeo ?? Radiowebcronaca:… - info_lavoro : #SanGiulianoMilanese #Amministrazione #Contabilità #Controller REPORTING SPECIALIST - SAN GIULIANO MILANESE -

PINGUINI TATTICI NUCLEARI IL TOUR NEGLI STADI 2023 07.07.2023 - VENEZIA PARCOMESTRE - DATA ZERO 11.07.2023 - MILANO STADIOSIRO - SOLD OUT 12.07.2023 - MILANO STADIOSIRO - SOLD ...A Parlare è il Presidente Provinciale Catania di "Mio Italia" Roberto Tudisco a proposito della chiusura di via Di. "Lo scorso dicembre - continua - per ben quattro sabati consecutivi si ...Domenica 2 aprile, il vescovo di Vicenza, mons.Brugnotto, benedirà i rami di ulivo alle 10 di domenica nella chiesa di Santo Stefano da ...nel carcere di Vicenza alle 9.30 e all'Ospedale...

Ponti Palazzetto rinnovati: riapertura il 3/4 Comune di San Giuliano Terme

Primavera d’arte a San Casciano in Val di Pesa. Questo pomeriggio, alle ore 16, al Museo Giuliano Ghelli apre i battenti la mostra di Béatrice de France.Anche San Giuliano adotta il bollino blu. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo il comune di San Giuliano Terme inaugurerà la panchina blu, il colore che identifica la ...