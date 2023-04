Samuele Segreto, Maria De Filippi gli chiede se preferisce la danza o il cinema (Di domenica 2 aprile 2023) Samuele Segreto ora che è stato eliminato da Amici (dove veniva chiamato Samu perché in classe c’era u omonimo) partirà insieme a Beppe Fiorello con il tour promozionale di Stranizza d’Amuri, il film che lo vede protagonista. Samuele Segreto, prima di partecipare ad Amici, ha preso parte anche ad altri film e fiction e proprio per questo motivo Maria De Filippi gli ha chiesto: “Quando ci siamo conosciuti eri incerto se fare il ballerino o l’attore nella vita, adesso hai deciso?“, ottenendo una risposta molto matura, nonostante abbia 18 anni. “In realtà non vorrei mai scegliere, voglio vivere di arte e fare quello che mi fa stare bene. Di sicuro se fossi obbligato a scegliere la danza è al primo posto perché è indescrivibile quello che mi dà e quello che sento quando ... Leggi su biccy (Di domenica 2 aprile 2023)ora che è stato eliminato da Amici (dove veniva chiamato Samu perché in classe c’era u omonimo) partirà insieme a Beppe Fiorello con il tour promozionale di Stranizza d’Amuri, il film che lo vede protagonista., prima di partecipare ad Amici, ha preso parte anche ad altri film e fiction e proprio per questo motivoDegli ha chiesto: “Quando ci siamo conosciuti eri incerto se fare il ballerino o l’attore nella vita, adesso hai deciso?“, ottenendo una risposta molto matura, nonostante abbia 18 anni. “In realtà non vorrei mai scegliere, voglio vivere di arte e fare quello che mi fa stare bene. Di sicuro se fossi obbligato a scegliere laè al primo posto perché è indescrivibile quello che mi dà e quello che sento quando ...

Samu via da Amici, le reazioni di vip e prof: Fiorello struggente Samuele Segreto, in arte Samu, è fuori da Amici di Maria De Filippi. Nel corso della puntata del Serale di sabato 1 aprile, il ballerino ha dovuto abbandonare il talent show di Canale Cinque. C'è un solo eliminato nella terza puntata serale di Amici 22 e, a giudicare dalle reazioni social, è quello che il pubblico non avrebbe voluto vedere andare via. A tornare a casa è Samuele Segreto, per tutti Samu. Il ballerino non ha convinto i giudici che hanno salvato prima Ramon e poi Wax che ha cantato Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano. "Ho dato tutto, non ho ..." Amici 22, Samuele Segreto eliminato: la reazione di Beppe Fiorello Amici, Samu eliminato, nuova avventura in tour con Beppe Fiorello: «Che gioia rivederti, bentornato» La scorsa puntata di Amici si è conclusa con l'eliminazione di Samu (Samuele Segreto), il ballerino della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Amici 22, Samuele Segreto eliminato dal programma: le sue ultime parole "Per me la danza è il linguaggio dell'anima", ha dichiarato il ballerino poco prima di essere eliminato da Amici 22.