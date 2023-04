Sampdoria, Stankovic: «Fino a che eravamo in 11 li abbiamo messi in difficoltà» (Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Dejan Stankovic dopo la sconfitta della Sampdoria: «Gli episodi? Li lascio agli esperti perché per noi non contano nulla» Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro la Roma. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Mi è dispiaciuto di essere rimasto in dieci. Lascio agli esperti le analisi. Il campo lo abbiamo tenuto bene e abbiamo messo in difficoltà la Roma. In dieci contro nove è più difficile. I ragazzi hanno fatto le giocate che abbiamo preparato. Gli episodi? Li lascio agli esperti perché per noi non contano nulla. Potevamo fare meglio, magari anche peggio, ma i ragazzi mi sono piaciuti. Fino all’espulsione non siamo stati ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Dejandopo la sconfitta della: «Gli episodi? Li lascio agli esperti perché per noi non contano nulla» Dejan, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A perso contro la Roma. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Mi è dispiaciuto di essere rimasto in dieci. Lascio agli esperti le analisi. Il campo lotenuto bene emesso inla Roma. In dieci contro nove è più difficile. I ragazzi hanno fatto le giocate chepreparato. Gli episodi? Li lascio agli esperti perché per noi non contano nulla. Potevamo fare meglio, magari anche peggio, ma i ragazzi mi sono piaciuti.all’espulsione non siamo stati ...

