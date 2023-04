Salvini si schiera con ChatGpt: “Decisione del Garante privacy sproporzionata. Auspico un rapido chiarimento e il ripristino dell’accesso” (Di domenica 2 aprile 2023) “Trovo sproporzionata la Decisione del Garante della privacy che ha costretto ChatGpt a impedire l’accesso dall’Italia, primo e unico Paese occidentale dove ciò avviene. Oltretutto sono ormai decine i servizi basati su intelligenza artificiale”. Così, in una lunga nota pubblicata anche sui social, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini critica il provvedimento con cui il Garante ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma, rilevando “l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali”. Il leader della Lega non è d’accordo e si scopre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) “Trovoladeldellache ha costrettoa impedire l’accesso dall’Italia, primo e unico Paese occidentale dove ciò avviene. Oltretutto sono ormai decine i servizi basati su intelligenza artificiale”. Così, in una lunga nota pubblicata anche sui social, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteocritica il provvedimento con cui ilha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma, rilevando “l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali”. Il leader della Lega non è d’accordo e si scopre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Salvini si schiera con ChatGpt: “Decisione del Garante privacy sproporzionata. Auspico un rapido chiarimento e il r… - MarioButi1 : @Curini Per noi itaGliani è una cosa normale l’eliminazione per via giudiziaria del principale candidato che si sch… - infoiteconomia : TLC, Salvini si schiera con Cdp su offerta per rete Tim - aspide_l : RT @gianlucac1: A CDP gesti apotropaici ++ Salvini si schiera con Cdp su offerta per rete Tim ++ - ItaliaStartUp_ : Salvini si schiera con Cdp sull' offerta per la rete Tim - Agenzia ANSA -