«Salvataggi costosi e rischiosi per colpa di imprudenti | basta ignorare i bollettini» Lo sfogo dell’assessore della Valle d’Aosta

(Di domenica 2 aprile 2023) A poche ore dal ritrovamento di due scialpinisti dispersi intorna in auge la polemica sulla disattenzione che troppo spesso si presta ai. «È sconcertante che ci siano scialpinisti che disattendono iche indicano pericolo, esponendo i soccorritori a rischi perassaiper la comunità, spesso purtroppo solo per recuperare le salme di chi è stato vittimapropria imprudenza». A dichiararlo è Luciano Caveri, assessore regionaleagli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, in un tweet. Questa mattina, 2 aprile, sono stati recuperati due corpi morti sullo Chateau des Dames, in Valtournenche. Lo stesso luogo dove ...