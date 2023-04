Salernitana | Sousa | «Pareggio giusto? Insomma…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Paulo, tecnico dellaha parlato delnello scontro salvezza contro lo Spezia Pauloha parlato ai microfoni di DAZN dopo ildellanella sfida decisiva per la salvezza contro lo Spezia. Di seguito le sue parole.– «Insomma, nel primo tempo abbiamo fatto bene a parte l’imprecisione nei passaggi che ci ha impedito di andare in porta ma nella seconda parte non abbiamo fatto ben sprecando tantissimo. Purtroppo chi è entrato non è stato in grado di aiutarci e abbiamo concesso spazio allo Spezia, senza riuscire più a uscire: abbiamo avuto solo una transizione offensiva con Dia. Nel secondo tempo è stato fatto troppo poco, però cinque risultati utili consecutivi per una ...