Sala | il governo ci vuole portare indietro | no al revisionismo

(Di domenica 2 aprile 2023) "Questo è unche ci" il sindaco di Milano Giuseppea Mezz'ora in più, ha parlato delle trascrizioni dei figli di famiglie omogenitoriali ma anche della "idiozia del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Sala: «Questo è un governo che ci vuole portare indietro, vedo rischio fascista» - Agenzia_Ansa : Non bisogna evocare il rischio del fascismo ma 'senz'altro si deve evocare il rischio di omissione chiara della nos… - repubblica : L'attacco di Sala: 'Famiglie Lgbt e diktat sulla lingua, questo governo vuole portarci indietro. Combatterò il risc… - TuttoSuMilano : Sala contro il governo: 'Combatterò contro... - BLR2049 : RT @repubblica: L'attacco di Sala: 'Famiglie Lgbt e diktat sulla lingua, questo governo vuole portarci indietro. Combatterò il rischio fasc… -

"Questo è unche ci vuole portare indietro" il sindaco di Milano Giuseppea Mezz'ora in più, ha parlato delle trascrizioni dei figli di famiglie omogenitoriali ma anche della "idiozia del foresterismo ...'Questo è unche ci vuole portare indietro': lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppea Mezz'ora in più, parlando delle trascrizioni dei figli di famiglie omogenitoriali ma anche della 'idiozia del ..."Questo è unche ci vuole portare indietro": lo ha detto il sindaco di Milano Beppea Mezz'ora in più, parlando con Lucia Annunziata delle trascrizioni dei figli di famiglie omogenitoriali ma anche ...

Sala: "Questo è un governo che ci vuole portare indietro" Sky Tg24

Il sindaco di Milano a Mezz'ora in più: "Il Pnrr Se ci danno fondi li investiamo". Sulla maternità surrogata: "Decida il ..."Questo è un governo che ci vuole portare indietro" il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Mezz'ora in più, ha parlato delle trascrizioni dei figli di famiglie omogenitoriali ma anche della "idiozia del ...