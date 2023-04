(Di domenica 2 aprile 2023) Alexisdopo la partita vinta dal Milan contro il Napoli intervistato su DAZN ha ribadito la vittoria dello scudetto della passata stagione. SCUDETTO –segna e vince con il Milan la sfida con il Napoli e ribadisce: «Questi ultimi mesi lahato un po’ chi eravamo, forse perché abbiamo fatto male in qualche occasione. Perònoi ie sarà così fino alla fine della stagione. Oggi era importante vincere, però sappiamo che il Napoli è una squadra forte». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... just_daa : RT @filoni_diletta: #Saelemaekers: 'L'esultanza dove indico lo scudetto? Penso che in questi mesi la gente ha dimenticato chi siamo. Era im… - internewsit : Saelemaekers: «La gente dimentica, campioni d'Italia siamo ancora noi!» - - filoni_diletta : #Saelemaekers: 'L'esultanza dove indico lo scudetto? Penso che in questi mesi la gente ha dimenticato chi siamo. Er… - ComunqueMilan : 85° - #Saelemaekers, il cui piccolissimo carro stasera sarà strapieno di gente, tira una legna da fuori che #Meret… -

... 3 - 4 - 1 - 2: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori (31'st Calabria),(19'st Rebic ), ... perché contro l'Udinese che è una squadra forte fisicamente metterecome Brahim Diaz Non era il ...Tra ballottaggi, recuperi eche dovrà alzare bandiera bianca, c'è tanto da dire. Quindi non ... Con Messias ancora fuori spazio a destra a(con pochi dubbi sulla sua titolarità) In ...Calabria esono stati poco affidabili, vuoi per questioni fisiche (il terzino), vuoi ... Soprattutto in caso di addio da parte dicome Modric, Asensio o Ceballos. Non solo, perché ...

Saelemaekers: «La gente dimentica, campioni d’Italia siamo ancora noi!» Inter-News.it

Dopo la bella vittoria contro il Napoli, Saelemaekers è soddisfatto. "Negli ultimi mesi la gente ha dimenticato un po’ chi eravamo, forse perché abbiamo fatto meno bene - ha spiegato l'esterno del ...Alexis Saelemaekers ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Napoli-Milan, big match della ventottesima giornata di Serie A.