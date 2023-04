Sabrina Salerno, chi è il marito Enrico Monti: età, lavoro, vita privata, figlio (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di “Domenica In”! Anche quest’oggi a partire dalle 14.00 Mara Venier è pronta ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori. Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno nel salotto targato Rai, tra di loro anche Sabrina Salerno. Ma conosciamo meglio Enrico Monti, la sua dolce metà! Enrico Monti: età, lavoro Enrico Monti è nato in Veneto nel 1968 e oggi ha 55 anni. Non si hanno molte altre notizie in merito, perché lui è sempre stato molto discreto sulla sua vita privata. Fin da giovanissimo è un imprenditore del settore tessile. L’uomo gestisce un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, anche se originariamente, era stata pensato per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di “Domenica In”! Anche quest’oggi a partire dalle 14.00 Mara Venier è pronta ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori. Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno nel salotto targato Rai, tra di loro anche. Ma conosciamo meglio, la sua dolce metà!: età,è nato in Veneto nel 1968 e oggi ha 55 anni. Non si hanno molte altre notizie in merito, perché lui è sempre stato molto discreto sulla sua. Fin da giovanissimo è un imprenditore del settore tessile. L’uomo gestisce un’azienda di famiglia che si occupa di confezionare abiti, anche se originariamente, era stata pensato per ...

