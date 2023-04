Ryuichi Sakamoto è morto, il compositore premio Oscar de L'Ultimo imperatore aveva 71 anni (Di domenica 2 aprile 2023) Ryuichi Sakamoto si è spento all'età di 71 anni: nel 2021 il premio Oscar de L'Ultimo imperatore aveva rivelato di avere un cancro al colon. Il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto è morto all'età di 71 anni: il celeberrimo musicista aveva sconvolto i fan nel 2021 annunciando di avere un cancro al colon, dopo quello alla gola che gli era stato diagnosticato nel 2014 e che era riuscito a sconfiggere grazie alle cure. Sakamoto si è spento il 28 marzo 2023 ma l'annuncio della sua morte è stato dato soltanto oggi dai giornali giapponesi e dal manager dell'artista attraverso un post diffuso su Twitter. Ryuichi era un vero ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 aprile 2023)si è spento all'età di 71: nel 2021 ilde L'rivelato di avere un cancro al colon. Ilgiapponeseall'età di 71: il celeberrimo musicistasconvolto i fan nel 2021 annunciando di avere un cancro al colon, dopo quello alla gola che gli era stato diagnosticato nel 2014 e che era riuscito a sconfiggere grazie alle cure.si è spento il 28 marzo 2023 ma l'annuncio della sua morte è stato dato soltanto oggi dai giornali giapponesi e dal manager dell'artista attraverso un post diffuso su Twitter.era un vero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : È morto Ryuichi Sakamoto, il compositore giapponese vincitore del Premio Oscar per 'L'Ultimo imperatore' di Bertolu… - Poesiaitalia : Addio a Ryuichi Sakamoto, morto all'età di 71 anni il grande musicista e compositore giapponese. - Agenzia_Ansa : Il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Ha ricevut… - EgidioIacobucci : RT @teatrolafenice: Prendiamo le note di 'Blu' per ricordare Ryuichi Sakamoto. È lui ad interpretarlo con la Tokyo Philharmonic Orchestra.… - ChiaraSbarigia : RT @RaiNews: Scomparso #RyuichiSakamoto, compositore leggendario. Oscar per le musiche de 'L' ultimo imperatore' -

È morto il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto. Aveva 71 anni È morto il famoso e apprezzato compositore e produttore giapponese Ryuichi Sakamoto. Aveva 71 anni. A Sakamoto era stato diagnosticato un tumore per la seconda volta nel 2021. Il suo ufficio stampa ha comunicato che il decesso è avvenuto martedì scorso. Addio a Ryuichi Sakamoto: L'ultimo imperatore di Bertolucci gli valse l'Oscar per le musiche Nato nel 1952 a Tokyo, negli anni 70 Sakamoto era stato uno dei pionieri della nascente musica elettronica. A lui dobbiamo le indimenticabili colonne sonore di film come Furyo, il film del 1983.