Rustico di Pasqua: come lo faceva la nonna (Di domenica 2 aprile 2023) Questo ciambellone salato è una perfetta ricetta deliziosa! A Napoli si usa iniziare il pranzo Pasquale con questa meraviglia, ma c’è anche chi usa questa ricetta per il giorno di Pasquetta, usando come ripieno tutti i formaggi e gli insaccati avanzati dal pranzo di Pasqua. La ciambella rustica di Pasqua è ideale da assaporare durante qualunque occasione e anche i palati più sofisticati rimarranno piacevolmente sorpresi. Molto facile da realizzare questa ricetta riuscirà a farti fare un figurone e il tuo portafoglio ti ringrazierà. Prima di metterci ai fornelli prendiamo i seguenti ingredienti: 100 gr di scamorza 1 bicchiere di olio di oliva o di semi 1 bustina di lievito per torte salate 100 gr di mortadella 150 ml di latte 100 gr di prosciutto cotto 300 gr di farina 100 gr di provolone dolce 3 uova sale e pepe ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 2 aprile 2023) Questo ciambellone salato è una perfetta ricetta deliziosa! A Napoli si usa iniziare il pranzole con questa meraviglia, ma c’è anche chi usa questa ricetta per il giorno di Pasquetta, usandoripieno tutti i formaggi e gli insaccati avanzati dal pranzo di. La ciambella rustica diè ideale da assaporare durante qualunque occasione e anche i palati più sofisticati rimarranno piacevolmente sorpresi. Molto facile da realizzare questa ricetta riuscirà a farti fare un figurone e il tuo portafoglio ti ringrazierà. Prima di metterci ai fornelli prendiamo i seguenti ingredienti: 100 gr di scamorza 1 bicchiere di olio di oliva o di semi 1 bustina di lievito per torte salate 100 gr di mortadella 150 ml di latte 100 gr di prosciutto cotto 300 gr di farina 100 gr di provolone dolce 3 uova sale e pepe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovannaincucin : Rustico pasquale napoletano, anche per chi vive da solo - Fratelli_di_T : RT @arteincucina: Fiadone abruzzese rustico di Pasqua al formaggio - arteincucina : Fiadone abruzzese rustico di Pasqua al formaggio - Cucina_Italiana : La pizza Chiena, anche nota come Canascione, è un rustico napoletano molto ricco che si prepara per Pasqua, tradizi… - PaoloBMb70 : RT @giornaledelcibo: Avete già pensato al menù di Pasqua? Il #casatiello è un ottimo protagonista! ?? -