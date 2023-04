Russia, WSJ chiede "immediato rilascio" del giornalista Gershkovich (Di domenica 2 aprile 2023) New York, 2 apr. (Adnkronos) - Il Wall Street Journal chiede con un messaggio postato su Twitter l'immediato rilascio del corrispondente a Mosca Evan Gershkovich dopo il suo arresto ad opera del servizio Fsb "per spionaggio". "Il Wsj chiede l'immediato rilascio del nostro collega, un insigne giornalista arrestato mentre riportava notizie dalla Russia. Sappiamo ciò che accade nel mondo grazie al lavoro coraggioso di giornalisti come Evan. Il caso di Evan è un feroce affronto a una stampa libera e dovrebbe suscitare indignazione in tutte le persone e i governi liberi di tutto il mondo", si legge ancora. "Nessun giornalista dovrebbe mai essere arrestato per aver semplicemente svolto il proprio lavoro". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) New York, 2 apr. (Adnkronos) - Il Wall Street Journalcon un messaggio postato su Twitter l'del corrispondente a Mosca Evandopo il suo arresto ad opera del servizio Fsb "per spionaggio". "Il Wsjl'del nostro collega, un insignearrestato mentre riportava notizie dalla. Sappiamo ciò che accade nel mondo grazie al lavoro coraggioso di giornalisti come Evan. Il caso di Evan è un feroce affronto a una stampa libera e dovrebbe suscitare indignazione in tutte le persone e i governi liberi di tutto il mondo", si legge ancora. "Nessundovrebbe mai essere arrestato per aver semplicemente svolto il proprio lavoro".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Evan Gershkovich, il giornalista americano arrestato in Russia, è l'autore di questo articolo, ottimo, su come l'ec… - MarcoFattorini : «L'economia della Russia sta iniziando a crollare». L'ultimo articolo di @evangershkovich pubblicato dal Wall Stree… - News24_it : Russia, WSJ chiede 'immediato rilascio' del giornalista Gershkovich - ledicoladelsud : Russia, WSJ chiede “immediato rilascio” del giornalista Gershkovich - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Il presidente cinese non esclude una visita a Kiev. Tensione per la cattura di un reporter del «Wsj», accusato di spionagg… -

Arrestato il reporter del Wsj in Russia, 'una spia Usa' - Mondo Agenzia ANSA Russia, WSJ chiede “immediato rilascio” del giornalista Gershkovich (Adnkronos) – Il Wall Street Journal chiede con un messaggio postato su Twitter l’immediato rilascio del corrispondente a Mosca Evan Gershkovich dopo il suo arresto ad opera del servizio Fsb “per spio ... Ucraina, ultime notizie. Biden: la Russia rilasci il giornalista del Wsj Il parlamento turco ha ratificato i protocolli di adesione della Finlandia alla Nato. Dopo che il parlamento ungherese aveva approvato il 27 marzo l'entrata di Helsinki, con il voto di oggi la Turchia ... (Adnkronos) – Il Wall Street Journal chiede con un messaggio postato su Twitter l’immediato rilascio del corrispondente a Mosca Evan Gershkovich dopo il suo arresto ad opera del servizio Fsb “per spio ...Il parlamento turco ha ratificato i protocolli di adesione della Finlandia alla Nato. Dopo che il parlamento ungherese aveva approvato il 27 marzo l'entrata di Helsinki, con il voto di oggi la Turchia ...