Russia assume presidenza Consiglio sicurezza Onu, Kiev: "Stato terrorista" (Di domenica 2 aprile 2023) La Russia assume la presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un mese. Mosca, che è uno dei cinque membri permanenti del Consiglio Onu, con diritto di veto, rileva l'incarico dal Mozambico. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha descritto l'agenda della Russia all'Onu come "movimentata". Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha in programma di presiedere un dibattito aperto ad alto livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul "multilateralismo effettivo" e sulla protezione dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite.Il 25 aprile è previsto un dibattito sul processo di pace in Medio Oriente. Altri temi all'ordine del giorno dell'agenda russa includono l'evacuazione dei bambini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Oggi è un giorno vergognoso per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia, guidata da un criminale r… - HSkelsen : Direi che #ShameOnUN è un ottimo hashtag da far salire oggi, che la Russia assume la presidenza del UNSC. Così, per… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina protesta ed esprime seria preoccupazione nel giorno in cui la Russia assume la presidenza del Consiglio d… - 19giusy64 : RT @HSkelsen: Oggi è un giorno vergognoso per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia, guidata da un criminale ricercato,… - Matteliv01 : RT @HSkelsen: Oggi è un giorno vergognoso per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia, guidata da un criminale ricercato,… -