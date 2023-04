Rugby | Top 10 | Rovigo balza in vetta | Valorugby e Colorno in zona playoff

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) Si è conclusa la sedicesima giornata del massimo campionato italiano di. Tre le partite in programma oggi, con in campo tre pretendenti per i, in particolare Valo, entrambe impegnate in trasferta, che si giocano il quarto posto utile per le semifinali. Ecco come è andata. Come previstoinil, che in casa contro il fanalino di coda CUS Torino non ha problemi a imporsi con un netto 68-19. Buon successo anche per, che in casa del Mogliano vince 20-31. La sfida più avvincente, dunque, è quella di Piacenza, dove i Lyons chiudono in vantaggio il primo tempo 19-7 e solo nella ripresa il Valotrova le mete che regalano un importante successo in chiaveper ...