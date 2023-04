Rugby Seven: Hong Kong 7s, la Nuova Zelanda fa doppietta (Di domenica 2 aprile 2023) Si è conclusa la tappa di Hong Kong delle World Rugby Sevens Series e si sono assegnati i titoli sia del torneo maschile sia di quello femminile. E se nel torneo maschile mancano ancora tre tappe alla fine, e la corsa a Parigi 2024 è apertissima, in campo femminile quasi tutto è già scritto. Nel torneo femminile oggi si sono disputate semifinali e finalissima. Nella prima parte della giornata l’Australia ha battuto la Gran Bretagna con un buon 21-5, mentre nell’altra sfida per un posto in finale la Nuova Zelanda ha battuto le Fiji 31-5, con così le due favorite della vigilia che si sono sfidate per il titolo. Finale che vede partite bene l’Australia con la meta di Bienne Terita al 2’, poi risponde la Nuova Zelanda e quattro mete nel primo tempo fissano ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Si è conclusa la tappa didelle Worlds Series e si sono assegnati i titoli sia del torneo maschile sia di quello femminile. E se nel torneo maschile mancano ancora tre tappe alla fine, e la corsa a Parigi 2024 è apertissima, in campo femminile quasi tutto è già scritto. Nel torneo femminile oggi si sono disputate semifinali e finalissima. Nella prima parte della giornata l’Australia ha battuto la Gran Bretagna con un buon 21-5, mentre nell’altra sfida per un posto in finale laha battuto le Fiji 31-5, con così le due favorite della vigilia che si sono sfidate per il titolo. Finale che vede partite bene l’Australia con la meta di Bienne Terita al 2’, poi risponde lae quattro mete nel primo tempo fissano ...

