Rugby, Sei Nazioni femminile 2023: pesante ko dell’Italia contro l’Inghilterra (Di domenica 2 aprile 2023) pesante ko delle azzurre del Rugby nel match contro l’Inghilterra, valido per il secondo turno del Tik Tok Sei Nazioni 2023 di Rugby femminile. Elisa Giordano e compagne, dopo la sconfitta contro la Francia all’esordio, sono state nettamente superate dalle padrone di casa sul campo del Cinch Stadium at Franklin’s Gardens di Northampton sul punteggio di 68-5. Primo tempo senza storia. Le inglesi si sbloccano dopo due minuti con la meta di Breach e la trasformazione di Aitchison (7-0), Tounesi accorcia sul 7-5 con una meta ma l’Inghilterra scappa via con le mete di Dow, MacDonald e ancora Breach per il 27-5 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Le inglesi dilagano nel secondo tempo, dove firmano ben sette mete e ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023)ko delle azzurre delnel match, valido per il secondo turno del Tik Tok Seidi. Elisa Giordano e compagne, dopo la sconfittala Francia all’esordio, sono state nettamente superate dalle padrone di casa sul campo del Cinch Stadium at Franklin’s Gardens di Northampton sul punteggio di 68-5. Primo tempo senza storia. Le inglesi si sbloccano dopo due minuti con la meta di Breach e la trasformazione di Aitchison (7-0), Tounesi accorcia sul 7-5 con una meta mascappa via con le mete di Dow, MacDonald e ancora Breach per il 27-5 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Le inglesi dilagano nel secondo tempo, dove firmano ben sette mete e ...

