Rugby: Peroni Top10, vittorie per Rovigo, Valorugby e Colorno

Roma, 2 apr. - (Adnkronos) - A due giornate dalla fine della stagione regolare il Peroni Top 10 torna in mano di una Femi-CZ Rovigo implacabile nel fortino di casa: al Battaglini sono quasi 70 i punti rifilati agli universitari del CUS Torino, con dieci mete mandate a referto per la riconquista della leadership solitaria davanti al Petrarca Rugby ora staccato di tre lunghezze. Non ha tremato nel momento decisivo il ValoRugby Emilia di coach Manghi: a Piacenza va in scena un Rugby spigoloso, che i padroni di casa impostano benissimo nel primo tempo subendo però nel secondo il ritorno fisico dei Diavoli reggiani, bravi a restare aggrappati al punteggio fino all'ultimo giro di lancette, quando la meta di Dall'Acqua regala la vittoria ed il punto di bouns che valgono il consolidamento al terzo posto.

