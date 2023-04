Rugby femminile, Serie A 2023: Calvisano-Volvera 19-17. Titolo e promozione in Eccellenza per le Calvignare (Di domenica 2 aprile 2023) La finale secca sul campo neutro dello stadio “Rino Venegoni-Luciano Marazzini” di Parabiago (Milano) ha visto il Transvecta Calvisano battere il Rugby Volvera per 19-17 e conquistare così il Titolo di Campione d’Italia di Serie A 2022-2023 di Rugby femminile e la contestuale promozione nel campionato di Eccellenza 2023-2024. A far posto alle Calvignare sarà una tra Rugby Parabiago e Benetton Treviso, che si contenderanno la salvezza nell’ultimo turno della regular season 2022-2023: quella odierna è stata una sfida a lungo incerta, col primo tempo chiuso sull’8-7 dal Calvisano e l’allungo decisivo oltre distanza di break giunto a pochi ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) La finale secca sul campo neutro dello stadio “Rino Venegoni-Luciano Marazzini” di Parabiago (Milano) ha visto il Transvectabattere ilper 19-17 e conquistare così ildi Campione d’Italia diA 2022-die la contestualenel campionato di-2024. A far posto allesarà una traParabiago e Benetton Treviso, che si contenderanno la salvezza nell’ultimo turno della regular season 2022-: quella odierna è stata una sfida a lungo incerta, col primo tempo chiuso sull’8-7 dale l’allungo decisivo oltre distanza di break giunto a pochi ...

Rugby: 6 Nazioni femminile, azzurre ko 68 - 5 con l'Inghilterra

Al Franklin's Gardens di Northampton l'Inghilterra batte 68 - 5 l'Italia nella seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2023. Nulla da fare per le Azzurre, che avevano anche risposto subito dopo la prima meta inglese e che hanno lottato con grande coraggio in fase difensiva, nonostante il match avesse da ...

Rugby, Sei Nazioni femminile 2023: pesante ko dell'Italia contro l'Inghilterra

Pesante ko delle azzurre del rugby nel match contro l' Inghilterra , valido per il secondo turno del Tik Tok Sei Nazioni 2023 di rugby femminile . Elisa Giordano e compagne, dopo la sconfitta contro la Francia all'esordio, sono state nettamente superate dalle padrone di casa sul campo del Cinch Stadium at Franklin's Gardens di ...

Rugby femminile, Serie A 2023: Calvisano-Volvera 19-17. Titolo e promozione in Eccellenza per le Calvignare

La finale secca sul campo neutro dello stadio "Rino Venegoni-Luciano Marazzini" di Parabiago (Milano) ha visto il Transvecta Calvisano battere il Rugby Volvera per 19-17 e conquistare così il titolo ...