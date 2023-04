Rugby femminile, Sei Nazioni: Inghilterra troppo forte, l’Italia lotta ma non può nulla e crolla nel finale (Di domenica 2 aprile 2023) Si è appena conclusa a Northampton la sfida tra l’Inghilterra e l’Italia, ultimo appuntamento del weekend e che ha chiuso la seconda giornata del TikTok Women’s Six Nations 2023. E dopo i successi di Francia e Galles ieri, ecco come è andata in Gran Bretagna per le azzurre di Nanni Raineri. Parte subito in salita il match per le azzurre, che subiscono la pressione inglese, perdono il possesso e dopo tre minuti subiscono la meta di Jess Breach per il 7-0 iniziale. Grande, però, la reazione azzurra. Fallo inglese palla in mano, touche in attacco e dalla seguente rimessa è Sara Tounesi ad andare oltre con la maul per il 7-5. Match molto movimentato, attacchi dominanti e all’8’ l’Italia perde una touche, calcio al largo delle inglesi e seconda marcatura per le padrone di casa, questa volta con Abigail Dow e punteggio sul 12-5. Peggiorano ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Si è appena conclusa a Northampton la sfida tra l’, ultimo appuntamento del weekend e che ha chiuso la seconda giornata del TikTok Women’s Six Nations 2023. E dopo i successi di Francia e Galles ieri, ecco come è andata in Gran Bretagna per le azzurre di Nanni Raineri. Parte subito in salita il match per le azzurre, che subiscono la pressione inglese, perdono il possesso e dopo tre minuti subiscono la meta di Jess Breach per il 7-0 iniziale. Grande, però, la reazione azzurra. Fallo inglese palla in mano, touche in attacco e dalla seguente rimessa è Sara Tounesi ad andare oltre con la maul per il 7-5. Match molto movimentato, attacchi dominanti e all’8’perde una touche, calcio al largo delle inglesi e seconda marcatura per le padrone di casa, questa volta con Abigail Dow e punteggio sul 12-5. Peggiorano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Inghilterra-Italia 7-0 Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: subito in meta Jess Breach - #Inghilterra-… - bixiozando : Rugby Femminile (6 Nazioni) - OA_Sport : LIVE Inghilterra-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: azzurre contro le vicecampionesse del mondo - - IlBuffi82 : Ogni tanto va ribadito, unici sport degni di essere seguiti: basket, calcio, tennis, ciclismo, rugby e volley femminile. - AqCarducci : Risultati dei Camapionati Sportivi studenteschi: Seconde classificate le squadre maschile e femminile nella pallavo… -