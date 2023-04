Rugby | Challenge Cup 2023 | il Benetton giocherà i quarti in casa contro il Cardiff

(Di domenica 2 aprile 2023) Così come accaduto ieri per gli ottavi di finale, anche in occasione deidellaCup 2022-diilavrà il vantaggio del fattore campo, sempre in virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della prima fase a gironi. Il, che aveva chiuso al secondo posto la Pool B, sfiderà i gallesi del, terzi nella Pool A: il match si disputerà sabato 8 aprile alle ore 16.00 allo Stadio di Monigo. In caso di vittoria illa semifinale (28/29/30 aprile)la vincente del derby francese tra RC Toulon e Lyon.femminile, Serie A: Calvisano-Volvera 19-17. Titolo e promozione in Eccellenza per le Calvignare TABELLONE ...

Sabato 8 aprile alle ore 16:00 il tempio del rugby trevigiano ospiterà i quarti di finale di Challenge Cup. E sono ufficialmente aperte le vendite dei biglietti per la partita fra Benetton e Cardiff.

