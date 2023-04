Rugby: 6 Nazioni femminile, azzurre ko 68-5 con l'Inghilterra (Di domenica 2 aprile 2023) Northampton, 2 apr. -(Adnkronos) - Al Franklin's Gardens di Northampton l'Inghilterra batte 68-5 l'Italia nella seconda giornata del Sei Nazioni femminile 2023. Nulla da fare per le azzurre, che avevano anche risposto subito dopo la prima meta inglese e che hanno lottato con grande coraggio in fase difensiva, nonostante il match avesse da subito assunto i contorni dell'assalto. Spiccano in particolare le ottime prestazioni di Sara Tounesi e Giada Franco. Chiaramente, per quanto pesante, non è il risultato che va valutato in partite del genere. Sicuramente il tecnico azzurro Giovanni Raineri avrà raccolto dati importanti, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, in vista delle prossime partite contro Irlanda, Scozia e Galles, nelle quali questa Italia potrà davvero fare grandi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Northampton, 2 apr. -(Adnkronos) - Al Franklin's Gardens di Northampton l'batte 68-5 l'Italia nella seconda giornata del Sei2023. Nulla da fare per le, che avevano anche risposto subito dopo la prima meta inglese e che hanno lottato con grande coraggio in fase difensiva, nonostante il match avesse da subito assunto i contorni dell'assalto. Spiccano in particolare le ottime prestazioni di Sara Tounesi e Giada Franco. Chiaramente, per quanto pesante, non è il risultato che va valutato in partite del genere. Sicuramente il tecnico azzurro Giovanni Raineri avrà raccolto dati importanti, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva, in vista delle prossime partite contro Irlanda, Scozia e Galles, nelle quali questa Italia potrà davvero fare grandi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Rugby Sei Nazioni femminile 2023: pesante ko dell’Italia contro l’Inghilterra - #Rugby #Nazioni #femminile #2023: - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Italia 7-0 Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: subito in meta Jess Breach - #Inghilterra-… - bixiozando : Rugby Femminile (6 Nazioni) - OA_Sport : LIVE Inghilterra-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: azzurre contro le vicecampionesse del mondo - - IagoAndrade14 : @capuanogio A parte il Napoli le altre vanno bene per il 6 Nazioni Calcio/Rugby che va benissimo negli scontri dire… -