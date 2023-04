Rrahmani: «Osimhen è importante, sappiamo come gioca, ma conosciamo bene anche Simeone» (Di domenica 2 aprile 2023) Nel prepartita di Napoli-Milan, ai microfoni di Dazn, il difensore del Napoli, Amir Rrahmani. A Rrahmani è stato chiesto come ha preso la squadra la notizia dell’infortunio di Victor Osimhen. Rrahmani ha risposto così: «Osimhen è un giocatore molto importante per noi, sappiamo come gioca e come possiamo sfruttare le sue capacità. Simeone è un altro giocatore che conosciamo molto bene, lo vediamo ogni giorno in allenamento. Ogni volta che è entrato ha fatto molto bene e quindi speriamo che anche oggi farà grandi cose». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Nel prepartita di Napoli-Milan, ai microfoni di Dazn, il difensore del Napoli, Amir. Aè stato chiestoha preso la squadra la notizia dell’infortunio di Victorha risposto così: «è untore moltoper noi,possiamo sfruttare le sue capacità.è un altrotore chemolto, lo vediamo ogni giorno in allenamento. Ogni volta che è entrato ha fatto moltoe quindi speriamo cheoggi farà grandi cose». L'articolo ilNapolista.

