Rossi: "Continuano a credere nei playoff. Russo? Le sensazioni non sono positive"

Castellammare di Stabia (NA) – "Dopo il pareggio la Juve Stabia ha chiuso gli spazi, ci abbiamo provato ma le energie sono venute un po' meno. Stavamo cercando uno spunto senza provare a sbilanciarci. È andata male. Per come avevamo preparato la partita dispiace perché la prestazione c'è stata. Chiediamo scusa ai tifosi che ci hanno seguito in massa". Così Dario Rossi, vice allenatore dell'Avellino dopo la sconfitta con la Juve Stabia. "Sappiamo di rischiare di non andare ai playoff, ma noi continuiamo a crederci – afferma – Dispiace per gli infortuni che non ci stanno dando una mano, non ultimo Russo che difficilmente lo riavremo in campo, anche se non mi voglio sbilanciare. Nelle prossime ore avremo un quadro completo della situazione".

