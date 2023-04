Rossella Brescia | chi è il compagno Luciano Mattia Cannito | età | carriera | vita privata e Instagram del coreografo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 aprile 2023)è una famoso ballerino e coreografo di fama internazionale. Oltre ad aver ottenuto una celebrità televisiva attraverso il programma di Canale 5 “Amici di Maria de Filippi”, il celebre artista attualmente è anche ildi. Una frequentazione che è nata, e successivamente maturata, proprio per l’amore del ballo, visto che i due si sono avvicinati proprio per questa passione. Oggi la coppia sarà ospite di Francesca Fialdini nel salotto di “Da noi a ruota libera”. Siete curiosi di saperne di più su di lui? Ecco chi è e qual è la sua storia! Chi è? Il coreografo è nato all’Isola dei Liri, in provincia di Frosinone, il 29 marzo del 1962. Di origini pugliesi e soprattutto ...