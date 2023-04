Roman Reigns:”Vi svelo quando vorrei ritirarmi” (Di domenica 2 aprile 2023) Roman Reigns di sicuro si può descrivere come uno dei pilastri portanti della WWE degli ultimi anni. Ci sono in giro molte voci riguardanti l’esito del match di WrestleMania 39 e del futuro del Head of The Table. Di sicuro Roman Reigns sta cavalcando l’onda al momento, ma nulla dura per sempre. Ariel Helwani di BT Sport ha avuto modo di parlare con Reigns di diverse cose, incluso anche quanto Roman ha ancora da dare alla compagnia. Il Tribal Chief ha dichiarato che, essendo ora a 38 anni di età, crede fermamente di poter continuare fino ai 45. La verità è che Roman non ha davvero bisogno di lottare fino ai 45 anni, ma se l’eventuale storyline futura lo dovesse prevedere, di sicuro Roman non si tirerebbe indietro. “Giunto a questo punto, mi ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 aprile 2023)di sicuro si può descrivere come uno dei pilastri portanti della WWE degli ultimi anni. Ci sono in giro molte voci riguardanti l’esito del match di WrestleMania 39 e del futuro del Head of The Table. Di sicurosta cavalcando l’onda al momento, ma nulla dura per sempre. Ariel Helwani di BT Sport ha avuto modo di parlare condi diverse cose, incluso anche quantoha ancora da dare alla compagnia. Il Tribal Chief ha dichiarato che, essendo ora a 38 anni di età, crede fermamente di poter continuare fino ai 45. La verità è chenon ha davvero bisogno di lottare fino ai 45 anni, ma se l’eventuale storyline futura lo dovesse prevedere, di sicuronon si tirerebbe indietro. “Giunto a questo punto, mi ...

