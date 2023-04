Roma, Wijnaldum: “Sono felice nella Capitale. Futuro? Non dipende dalla Champions” (Di domenica 2 aprile 2023) Il gol contro la Sampdoria ha segnato finalmente una rinascita per Georginio Wijnaldum. Il giocatore dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per lungo tempo, ha dimostrato di tenere alla causa Roma e di voler stabilirsi anche in Futuro nella Capitale. Queste le parole di Wijnaldum ai microfoni di Dazn: “E’ stata una vittoria molto importante per noi dopo gli ultimi risultati negativi soprattutto perché ci permette rimanere agganciati al treno Champions, Sono contento dei 3 punti e anche per il mio gol. Ho sentito l’amore di questi tifosi dal primo giorno e soprattutto quando mi Sono fatto male. Volevo ripagare questa gente, io faccio sempre il massimo, oggi è andata molto bene. Il mio Futuro non ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Il gol contro la Sampdoria ha segnato finalmente una rinascita per Georginio. Il giocatore dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per lungo tempo, ha dimostrato di tenere alla causae di voler stabilirsi anche in. Queste le parole diai microfoni di Dazn: “E’ stata una vittoria molto importante per noi dopo gli ultimi risultati negativi soprattutto perché ci permette rimanere agganciati al trenocontento dei 3 punti e anche per il mio gol. Ho sentito l’amore di questi tifosi dal primo giorno e soprattutto quando mifatto male. Volevo ripagare questa gente, io faccio sempre il massimo, oggi è andata molto bene. Il mionon ...

