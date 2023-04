Roma, Wijnaldum: «Il mio futuro non dipende dalla Champions» (Di domenica 2 aprile 2023) Georginio Wijnaldum, centrocampista della Roma, dopo la vittoria dei giallorossi contro la Sampdoria arrivata anche con un suo gol Georginio Wijnaldum, centrocampista della Roma, ha parlato al termine del match vinto contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «Era veramente importante perché non avevamo fatto risultato nelle ultime due gare ed era veramente importante farlo questa sera per la nostra corsa verso la Champions League. Sono felice di aver segnato, peccato per il palo. Ma mi sono rifatto. Per me è veramente importante essere decisivo. I tifosi amano questo club e il loro supporto è incredibile, sono felice di aver fatto qualcosa anche per loro giocando come sto facendo sul campo soprattutto per come mi sono stati vicino dopo l’infortunio. Tutto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Georginio, centrocampista della, dopo la vittoria dei giallorossi contro la Sampdoria arrivata anche con un suo gol Georginio, centrocampista della, ha parlato al termine del match vinto contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «Era veramente importante perché non avevamo fatto risultato nelle ultime due gare ed era veramente importante farlo questa sera per la nostra corsa verso laLeague. Sono felice di aver segnato, peccato per il palo. Ma mi sono rifatto. Per me è veramente importante essere decisivo. I tifosi amano questo club e il loro supporto è incredibile, sono felice di aver fatto qualcosa anche per loro giocando come sto facendo sul campo soprattutto per come mi sono stati vicino dopo l’infortunio. Tutto ...

