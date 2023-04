Roma-Sampdoria | Mourinho è con Stankovic | vergogna all’Olimpico

(Di domenica 2 aprile 2023) Laha vinto 3-0 contro lae ha riagganciato l’Inter in classifica (vedi articolo) ma a un certo punto del match Joséha voluto prontamente difendere Dejan. DIFESA ? Lariaggancia l’Inter in classifica e, battendo la, è salita a 50 punti. Eppurenon sono stati vissuti bei momenti. Gli ennesimi che macchiano il calcio italiano e la Serie A. Perché al minuto 52, in occasione dell’espulsione di Jeison Murillo, Dejanha protestato verso il quarto uomo vicino a lui e i tifosi giallorossi hanno iniziato a rumoreggiare. Sono arrivati cori dalla Curva dei sostenitori della squadra di casa ed è stato in quel momento che Joséha deciso di intervenire. Il tecnico ha, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : The wait is finally over! ?? ?? Sampdoria ?? Serie A ??? Stadio Olimpico ? 18:00 CEST ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - sportface2016 : #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - AndreaPrandi11 : @guglielmotim Roma sontuosa. Nessuno era riuscito a battere la Sampdoria fino ad oggi... e non è per l'espulsione d… - leggoit : #roma-#sampdoria 3-0, le pagelle: Wijnaldum, è tornato Gini Tonic. Matic giganteggia, Abraham si nasconde - elisitalaU : RT @RaiSport: Roma-Samp 3-0. Goleada nel finale. I giallorossi tengono il passo delle prime Sblocca il risultato Wijnaldum di testa al 57',… -

José Mourinho in difesa di Dejan Stankovic. Episodio quantomeno singolare durante il corso divalida per la 28giornata del campionato di Serie A. In una gara combattuta con i giallorossi in proiezione offensiva a caccia del vantaggio, al 52' è arrivata la seconda ammonizione, ...Mourinho zittisce la curva e lasi sblocca., lasciata in dieci contro undici dalla sciocca seconda ammonizione di Murillo, matata nella ripresa da Wijnaldum, Dybala (su rigore) e El Shaarawy: vittoria in formato ...Commenta per primo3 - 0 (primo tempo 0 - 0) Reti: 57' Wijnaldum, 88' rig. Dybala, 94' El Shaarawy Assist: 57' Matic, 94' Solbakken Espulso: Murillo al 53' per somma di ammonizioni. ammoniti Abraham (R),...

(ANSA) - ROMA, 02 APR - La Roma riparte dopo la sosta e il ko nel derby. I giallorossi battono la Sampdoria 3-0 grazie alle reti nella ripresa di Wijnaldum (12' con un colpo di testa), Dybala su ...ROMA (ITALPRESS) - La Roma torna alla vittoria e lo fa battendo per 3-0 la Sampdoria, rimasta in 10 uomini al 52' per il doppio giallo ai danni di Murillo.