Roma-Sampdoria, le probabili formazioni (Di domenica 2 aprile 2023) Alle ore 18 in campo all’Olimpico la sfida di Serie A tra Roma e Sampdoria, ecco le probabili formazioni del match Alle ore 18 in campo all’Olimpico la sfida di Serie A tra Roma e Sampdoria, ecco le probabili formazioni del match. Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All.: Mourinho Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All.: Stankovic L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Alle ore 18 in campo all’Olimpico la sfida di Serie A tra, ecco ledel match Alle ore 18 in campo all’Olimpico la sfida di Serie A tra, ecco ledel match.(3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Belotti. All.: Mourinho(3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All.: Stankovic L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... siamo_la_Roma : ?? La #Roma ospita la #Sampdoria ?????????????? #Abraham torna a condurre l'attacco ?? Le probabili formazioni del match… - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #Fantacalcio #SerieA | #Roma, la probabile formazione di #Mourinho contro la #Sampdoria - oeiJn5tVQ6bCGgd : RT @ASRomaEN: The wait is finally over! ?? ?? Sampdoria ?? Serie A ??? Stadio Olimpico ? 18:00 CEST ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma #RomaSamp… - LuceverdeRoma : ? #Roma partita di calcio #serieA ??Domenica #2aprile si gioca Roma-Sampdoria alle 18 Previsto il consueto piano… - CalcioNews24 : Le probabili formazioni di #RomaSampdoria ?? -