Roma-Sampdoria, la MOVIOLA LIVE: rosso a Murillo, Stankovic furioso! Abraham chiede un rigore (Di domenica 2 aprile 2023) Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Roma-Sampdoria, penultima gara della domenica di Serie A: Roma – Sampdoria h.... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023) Di seguito la rassegna degli episodi dain, penultima gara della domenica di Serie A:h....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : The wait is finally over! ?? ?? Sampdoria ?? Serie A ??? Stadio Olimpico ? 18:00 CEST ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - zazoomblog : Roma - Sampdoria diretta 1 - 0: ora LIVE la partita di oggi - #Sampdoria #diretta #partita - sportli26181512 : #Roma, cori razzisti per #Stankovic: il gesto clamoroso di #Mourinho ai tifosi: Il gesto di sportività del tecnico… - Virus1979C : RT @sportface2016: #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - News24_it : Roma-Sampdoria diretta 1-0: ora LIVE la partita di oggi - Corriere dello Sport -