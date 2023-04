Roma-Sampdoria, insulti a Stankovic: Mourinho ferma i cori (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – cori dei tifosi della Roma contro il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, apostrofato come “zingaro”. L’allenatore della Roma, José Mourinho, si è speso in prima persona per fermarli. “Io sono fiero di essere zingaro, lo sa anche José, nessuno mi offende se mi chiama zingaro. Grazie a José che li placava, ma io non mi offendo, sono orgoglioso” ha detto Stankovic ai microfoni di Dazn, al termine del match perso con la Roma. “Non deve ringraziarmi, l’ho fatto per un grande uomo e amico. Sono stato insultato tante volte e in modi diversi negli stadi, ho costruito intorno a me un muro di protezione e sono sicuro che Deki ha fatto lo stesso” le parole di Mourinho. “E’ un grande uomo ma ha figli e ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) –dei tifosi dellacontro il tecnico della, Dejan, apostrofato come “zingaro”. L’allenatore della, José, si è speso in prima persona perrli. “Io sono fiero di essere zingaro, lo sa anche José, nessuno mi offende se mi chiama zingaro. Grazie a José che li placava, ma io non mi offendo, sono orgoglioso” ha dettoai microfoni di Dazn, al termine del match perso con la. “Non deve ringraziarmi, l’ho fatto per un grande uomo e amico. Sono stato insultato tante volte e in modi diversi negli stadi, ho costruito intorno a me un muro di protezione e sono sicuro che Deki ha fatto lo stesso” le parole di. “E’ un grande uomo ma ha figli e ...

