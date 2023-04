Roma-Sampdoria | il ritorno di Wijnaldum | l' olandese protagonista nel 3-0 | i giallorossi agganciano l' Inter al terzo posto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : The wait is finally over! ?? ?? Sampdoria ?? Serie A ??? Stadio Olimpico ? 18:00 CEST ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - sportface2016 : #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - genovatoday : Roma-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ravaglia da applausi, Murillo ingenuo - News24_it : Roma-Sampdoria diretta 3-0: ora LIVE la partita di oggi - Corriere dello Sport - valexjuve : RT @valexjuve: Siamo live???? Monza Lazio 1-2 Roma Sampdoria 3-0 Napoli Milan 1-3 Spezia Salernitana 0-2 -

Mourinho zittisce la curva e lasi sblocca., lasciata in dieci contro undici dalla sciocca seconda ammonizione di Murillo, matata nella ripresa da Wijnaldum, Dybala (su rigore) e El Shaarawy: vittoria in formato ...Commenta per primo3 - 0 (primo tempo 0 - 0) Reti: 57' Wijnaldum, 88' rig. Dybala, 94' El Shaarawy Assist: 57' Matic, 94' Solbakken Espulso: Murillo al 53' per somma di ammonizioni. ammoniti Abraham (R),..., diretta live, cronaca e highlights della partita: le pagelle dei giallorossi .: le pagelle dei blucerchiati ., il top .- ...

La Roma risponde alla Lazio e mette pressione alle milanesi in ottica piazzamento Champions League. Battendo all’Olimpico la Sampdoria per 3-0, la squadra di José Mourinho aggancia l’Inter al terzo po ...Pagelle e tabellino di Roma-Sampdoria, match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2022/23 ...