Roma-Sampdoria, Gianluca Rocchi presente all'Olimpico (Di domenica 2 aprile 2023) Il designatore dell'AIA, Gianluca Rocchi, è presente allo Stadio Olimpico per Roma-Sampdoria dopo le polemiche delle ultime settimane (Carlo Pranzoni inviato all'Olimpico) – Gianluca Rocchi, designatore arbitrale dell'AIA è presente oggi allo Stadio Olimpico. Dopo le polemiche delle settimane scorse tra la classe arbitrale e la Roma, è possibile che abbia deciso di seguire da vicino la partita dei giallorossi con la Sampdoria e l'operato di Irrati, arbitro della gara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Moviola Roma - Sampdoria: l'episodio chiave del match L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Roma - Sampdoria (inviato all'Olimpico) - L'episodio chiave della moviola del match tra Roma e Sampdoria, valido per la 28ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Irrati.

Roma, Pellegrini prima della Samp: 'Siamo arrabbiati, ho un obiettivo personale' Intervenuto a pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma - Sampdoria, Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso, ha analizzato così il match dell'Olimpico ai microfoni di Dazn: 'Fa male perdere il derby con la Lazio e dobbiamo quindi arrivare a questo match perché è fondamentale per il nostro campionato.'

Serie A: in campo Roma - Sampdoria 0 - 0 DIRETTA In campo Roma - Sampdoria 0 - 0 DIRETTA LA VIGILIA Riparte contro la Sampdoria la corsa Champions della Roma e tornano anche le vecchie abitudini. A un Olimpico ancora sold out, fa seguito l'ormai abituale...