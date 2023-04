Roma-Sampdoria 3-0, Mourinho: “Gini e Llorente fantastici. Dejan non meritava quei cori” (Di domenica 2 aprile 2023) Josè Mourinho ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive con Lazio (1-0) e Sassuolo (3-4) ed esce dall’Olimpico molto felice. Sia per i 3 punti che per la prestazione. Anche se il tecnico è onesto e ammette che la sua Roma avrebbe potuto fare meglio. Il tecnico inizia con l’analisi della gara. “Sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi – spiega lo Special One -. Aver chiuso il primo tempo 0-0 è stato frustrante perché avevamo creato grandi occasioni e avremmo dovuto essere in vantaggio già al 45?. L’espulsione ci ha favorito e abbiamo trovato il gol ma per 15 minuti non siamo stati bravi ad aumentare l’intensità per vincere la partita. La Samp non è stata quasi mai pericolosa ma ci ha provato. Quando è entrato Solbakken, che era più fresco, e Dybala ha iniziato a tagliare dentro con più continuità siamo cresciuti. Gli ultimi due gol ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Josèritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive con Lazio (1-0) e Sassuolo (3-4) ed esce dall’Olimpico molto felice. Sia per i 3 punti che per la prestazione. Anche se il tecnico è onesto e ammette che la suaavrebbe potuto fare meglio. Il tecnico inizia con l’analisi della gara. “Sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi – spiega lo Special One -. Aver chiuso il primo tempo 0-0 è stato frustrante perché avevamo creato grandi occasioni e avremmo dovuto essere in vantaggio già al 45?. L’espulsione ci ha favorito e abbiamo trovato il gol ma per 15 minuti non siamo stati bravi ad aumentare l’intensità per vincere la partita. La Samp non è stata quasi mai pericolosa ma ci ha provato. Quando è entrato Solbakken, che era più fresco, e Dybala ha iniziato a tagliare dentro con più continuità siamo cresciuti. Gli ultimi due gol ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - ASRomaEN : The wait is finally over! ?? ?? Sampdoria ?? Serie A ??? Stadio Olimpico ? 18:00 CEST ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - Gazzetta_it : La curva della Roma dà dello 'zingaro' a Stankovic, Mourinho lo difende #RomaSamp - ilRomanistaweb : ??? #RomaSampdoria, #Llorente: 'Felice per la squadra. Bello sentire le parole di #Mou' #ASRoma - VeraNotizia : Tre gol, tutti nel secondo tempo: la Roma piega la Sampdoria Tre punti importantissimi per la Roma che aggancia al… -