Roma-Sampdoria 3-0, i top&flop: Wijnaldum la decide, Ravaglia para (quasi) tutto. Murillo sciagurato, Abraham disperso (Di domenica 2 aprile 2023) La sfida dell’Olimpico regala emozioni a senso unico, con la Roma che domina ma sbatte su un grande Ravaglia. Decisiva la rete dell’olandese, migliore in campo in assoluto. Bene anche il trio difensivo giallorosso mentre Dybala va a corrente alternata, anche se trova il gol su rigore. Per la Samp, oltre al portiere, si salva Rincon. Roma TOP: Wijnaldum – Ha il merito, non trascurabile, di segnare il gol dell’1-0 con un colpo di testa da due passi su cross di Matic. L’inserimento da dietro è la specialità della casa e l’olandese lo sforna nel momento del bisogno. Già nel primo tempo aveva sfiorato la rete, fermato solo da uno dei tanti miracoli di Ravaglia. In questo finale di stagione, dopo una lunga assenza causa infortunio, il centrocampista “orange” potrebbe risultare determinante per le sorti della ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) La sfida dell’Olimpico regala emozioni a senso unico, con lache domina ma sbatte su un grande. Decisiva la rete dell’olandese, migliore in campo in assoluto. Bene anche il trio difensivo giallorosso mentre Dybala va a corrente alternata, anche se trova il gol su rigore. Per la Samp, oltre al portiere, si salva Rincon.TOP:– Ha il merito, non trascurabile, di segnare il gol dell’1-0 con un colpo di testa da due passi su cross di Matic. L’inserimento da dietro è la specialità della casa e l’olandese lo sforna nel momento del bisogno. Già nel primo tempo aveva sfiorato la rete, fermato solo da uno dei tanti miracoli di. In questo finale di stagione, dopo una lunga assenza causa infortunio, il centrocampista “orange” potrebbe risultare determinante per le sorti della ...

