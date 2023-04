Roma-Sampdoria 3-0: gol di Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy (Di domenica 2 aprile 2023) Roma, 2 apr. - (Adnkronos) - La Roma batte 3-0 la Sampdoria in un match della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita le reti di Wijnaldum al 57', Dybala su rigore all'88' ed El Shaarawy al 94'. I blucerchiati giocano in dieci dal 52' per l'espulsione per doppia ammonizione di Murillo. In classifica i giallorossi agganciano l'Inter al 3° posto a quota 50, mentre i doriani restano penultimi con 15 punti e sempre più vicini alla retrocessione in Serie B. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023), 2 apr. - (Adnkronos) - Labatte 3-0 lain un match della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita le reti dial 57',su rigore all'88' ed Elal 94'. I blucerchiati giocano in dieci dal 52' per l'espulsione per doppia ammonizione di Murillo. In classifica i giallorossi agganciano l'Inter al 3° posto a quota 50, mentre i doriani restano penultimi con 15 punti e sempre più vicini alla retrocessione in Serie B.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : The wait is finally over! ?? ?? Sampdoria ?? Serie A ??? Stadio Olimpico ? 18:00 CEST ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - sportface2016 : #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - serieApallone : La Roma vede il traguardo Champions 3?I giallorossi battono 3-0 la #Sampdoria ed agganciano l'#Inter al terzo post… - sportli26181512 : Sampdoria, Stankovic: 'Non commento gli episodi. Cori razzisti? Orgoglioso di essere zingaro, chi mi offende? ': De… - neopat2007 : RT @francescoceccot: Non ho dubbi che visto il giusto clamore mediatico ci saranno provvedimenti del solerte Giudice Sportivo per i cori be… -