Roma-Sampdoria 3-0, giallorossi agganciano l’Inter (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Un colpo di testa di Wijnaldum, un rigore di Dybala e un gran destro di El Shaarawy nel recupero permettono alla Roma di battere 3-0 tra le mura amiche dello stadio Olimpico la Sampdoria e di conquistare tre punti fondamentali per la corsa Champions. I giallorossi agganciano al terzo posto l’Inter a quota 50, a 5 punti dalla Lazio seconda. I padroni di casa dominano il match nella ripresa, dopo l’espulsione al 7? di Murillo per doppia ammonizione. Restano penultimi i blucerchiati con solo 15 punti e con un piede in Serie B. In un Olimpico tutto esaurito per l’ennesima volta, la Roma prova a partire forte ed El Shaarawy impegna subito l’esordiente 34enne Ravaglia, alla prima stagionale con la Samp. Dopo vengono fuori gli ospiti con Cuisance e Gabbiadini fermati da Rui ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Un colpo di testa di Wijnaldum, un rigore di Dybala e un gran destro di El Shaarawy nel recupero permettono alladi battere 3-0 tra le mura amiche dello stadio Olimpico lae di conquistare tre punti fondamentali per la corsa Champions. Ial terzo postoa quota 50, a 5 punti dalla Lazio seconda. I padroni di casa dominano il match nella ripresa, dopo l’espulsione al 7? di Murillo per doppia ammonizione. Restano penultimi i blucerchiati con solo 15 punti e con un piede in Serie B. In un Olimpico tutto esaurito per l’ennesima volta, laprova a partire forte ed El Shaarawy impegna subito l’esordiente 34enne Ravaglia, alla prima stagionale con la Samp. Dopo vengono fuori gli ospiti con Cuisance e Gabbiadini fermati da Rui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : The wait is finally over! ?? ?? Sampdoria ?? Serie A ??? Stadio Olimpico ? 18:00 CEST ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma… - Gazzetta_it : La curva della Roma dà dello 'zingaro' a Stankovic, Mourinho lo difende #RomaSamp - Pasquata1 : RT @sportface2016: #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - Ricci8Sforza : RT @sportface2016: #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - Lopez92Paul : RT @RCSlovenia: Mourinho dopo Roma Sampdoria ???? @OfficialASRoma @AUBERGERESORTS @RCSlovenia #rcslovenia #asroma #roma -