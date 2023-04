Roma-Sampdoria 3-0 con 21 tiri in porta. Ora Mourinho vede la Champions (Di domenica 2 aprile 2023) La Roma di José Mourinho vince in casa contro la Sampdoria per 3-0. Nonostante i tre goal segnati, il dato che impressiona è quello dei tiri provati dalla formazione capitolina: ben 21, mai così tanti in novanta minuti in questa stagione. La squadra blucerchiata sembra essere spenta, immotivata. L’espulsione di Murillo a metà secondo tempo mette la parola fine alla partita. Un match importante per entrambe le squadre. La Roma, adesso quarta a 50 punti, vede la Champions League. La Sampdoria invece, penultima a 16 punti ha bisogno di cambiare rotta per non retrocedere in Serie B. Un primo tempo frenetico per i giallorossi Un primo tempo frenetico, il pallino del gioco lo tiene la Roma che più di una volta impensierisce ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Ladi Josévince in casa contro laper 3-0. Nonostante i tre goal segnati, il dato che impressiona è quello deiprovati dalla formazione capitolina: ben 21, mai così tanti in novanta minuti in questa stagione. La squadra blucerchiata sembra essere spenta, immotivata. L’espulsione di Murillo a metà secondo tempo mette la parola fine alla partita. Un match imnte per entrambe le squadre. La, adesso quarta a 50 punti,laLeague. Lainvece, penultima a 16 punti ha bisogno di cambiare rotta per non retrocedere in Serie B. Un primo tempo frenetico per i giallorossi Un primo tempo frenetico, il pallino del gioco lo tiene lache più di una volta impensierisce ...

